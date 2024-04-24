Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Казахский бизнесмен Раимбек Баталов высказался о видеозаписях с суда над Бишимбаевым

Раимбек Баталов

CentralAsia (KZ) - Казахский бизнесмен и председатель правления НПП «Атамекен» Раимбек Баталов отреагировал на высказывания экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого судят за убийство супруги Салтанат Нукеновой.

Раимбек Баталов опубликовал видеообращение в своём Instagram-аккаунте.

«Я до последнего не хотел комментировать тему судебного процесса Бишимбаева, но после чудовищной грязи, порочащей моё имя, вынуждает меня сделать заявление. Хочу сказать, что прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом. Это безумная ложь. Призываю вас не верить в этой враньё», – сказал Раимбек Баталов.

Предприниматель призвал СМИ и блогеров не верить Куандыку Бишимбаеву.

«Мне очень жаль, что родным и близким Салтанат, столкнувшимся с таким горем, приходится защищать и отстаивать честь своей дочери. Это ужасно», – заключил Раимбек Баталов.

Ранее в суде приступили к исследованию содержимого телефона Куандыка Бишимбаева. На последних 12 видеозаписях из галереи Бишимбаев множество раз, используя нецензурную брань, он спрашивает у своей супруги, были ли у неё отношения с Раимбеком Баталовым. Экс-министр заявил, что на его телефоне не могло быть этих файлов, что это монтаж, что кто-то наложил его голос. Позже Бишимбаев признался, что видео снимал всё-таки он.

Во время допроса в суде Куандык Бишимбаев заявил, что ссоры между ним и Салтанат Нукеновой начались после свадьбы из-за прошлых отношений девушки. По его словам, она призналась, что ранее состояла в отношениях с женатым мужчиной, известным в Казахстане бизнесменом, имя которого Раимбек. Бишимбаев подчеркнул, что из-за этого он был разочарован в супруге. Ленара Баталова, жена Раимбека Баталова, позже заявила, что не станет комментировать «безосновательные и бредовые высказывания», которые затронули честь и достоинство её семьи. Она поддержала семью Салтанат.

Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра» —также по двум статьям:

ст. 432 УК РК («Укрывательство»);ст. 434 УК РК («Недонесение о преступлении»).

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