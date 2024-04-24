Пыль из Сахары окрасила греческие Афины в оранжевый цвет. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В сети появились фото и видео песчаной бури, пришедшей в Грецию из Африки.

В частности, как сообщили греческие метеорологи, Афины накрыла пыльная буря из Сахары. Непогода началась 22 апреля, а 23 апреля достигла своего пика. Город окрасился в оранжевый цвет, сообщает Ekathimerini.

По словам директора Национальной метеорологической службы Тодориса Колидаса, пыльная буря начнёт отступать 24 апреля и к полудню значительно уменьшится.

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Местные власти порекомендовали жителям Афин постараться проводить на улице меньше времени, пока буря не уляжется.

Такие пыльные бури из Сахары в Греции не редкость. В году они могут повторяться от 7 до 20 раз (в среднем 13 эпизодов в год), в зависимости от атмосферных условий и количества пыли.