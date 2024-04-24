Пыль из Сахары окрасила греческие Афины в оранжевый цвет. Фото, видео
- Азия и мир, общество
- 10:17, 24 апреля 2024
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- Обновлено: 10:23, 24 апреля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В сети появились фото и видео песчаной бури, пришедшей в Грецию из Африки.
В частности, как сообщили греческие метеорологи, Афины накрыла пыльная буря из Сахары. Непогода началась 22 апреля, а 23 апреля достигла своего пика. Город окрасился в оранжевый цвет, сообщает Ekathimerini.
По словам директора Национальной метеорологической службы Тодориса Колидаса, пыльная буря начнёт отступать 24 апреля и к полудню значительно уменьшится.
Местные власти порекомендовали жителям Афин постараться проводить на улице меньше времени, пока буря не уляжется.
Такие пыльные бури из Сахары в Греции не редкость. В году они могут повторяться от 7 до 20 раз (в среднем 13 эпизодов в год), в зависимости от атмосферных условий и количества пыли.
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