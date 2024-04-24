Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Тимур Иванов

CentralAsia (CA) - Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Подробностей дела в СК не привели.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что по этому делу проводятся соответствующие следственные действия.

Когда именно задержали Иванова, неизвестно. Днем 23 апреля он присутствовал на коллегии Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу, пишет РБК. Следствие обратится в суд с ходатайством об аресте Иванова, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сказал Песков.

Тимур Иванов занимает пост замминистра обороны РФ с 2016 года, до этого он три года возглавлял подведомственный Минобороны «Оборонстрой», а также работал в правительстве Московской области, когда регионом руководил Шойгу. На посту заместителя министра обороны Иванов курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов министерства и военную ипотеку, а также отвечал за вопросы жилищного и медицинского обеспечения ВС РФ, управления имуществом и расквартированием войск.

Иванов управлял всеми крупными военными стройками, в том числе строительством главного храма вооруженных сил, парка «Патриот», космодрома «Восточный».