50 вагонов стройматериалов прислал Таджикистан в Казахстан в виде гуманитарной помощи

CentralAsia (KZ) - Правительство Таджикистана отправило 50 вагонов гуманитарной помощи в девять областей Казахстана для пострадавших от стихийного бедствия казахстанцев. В качестве помощи соседнее государство направило строительные материалы, сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области.

Общий вес груза составил 2518 тонн.

В Актюбинскую область было направлено девять вагонов. Это 27 360 литров воды, 5400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента.

«Эта помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием», – сообщили в акимате.

Там рассказали, что в приёме и разгрузке гуманитарной помощи были задействованы военнослужащие.

12 апреля во время телефонного разговора с президентом Касым-Жомартом Токаевым Эмомали Рахмон заявил о готовности Таджикистана оказать помощь Казахстану из-за наводнений.

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