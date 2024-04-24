В Казахстане более 4,3 тыс. человек получили статус кандаса с начала года

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 1 апреля на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 4 351 человек. Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 132,7 тыс. этнических казахов, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

51,1% кандасов прибыли в этом году из КНР, 31,9% – из Узбекистана, 6,4% – из Туркменистана, 5,4% – из Монголии, 3,7% – из России, 1,5% – из других стран.

Число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,1%, несовершеннолетние граждане – 31,7%, пенсионеры – 9,2%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 16,9% имеют высшее образование, 22,5% – среднее специальное образование, 55,5% – общее среднее образование и 5,1% не имеют образования.

Для расселения кандасов были определены такие трудодефицитные регионы, как Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области и область Абай. При квоте на прием кандасов на 2024 год в 2 433 человека в регионах расселены 1 381.

Напомним, что общее число казахов в Казахстане превысило 14 млн человек к началу 2024 года, составив 70,98% от общей численности населения страны.

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