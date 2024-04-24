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Паводки в Казахстане: Более 31 тысячи человек вернулись в свои дома
Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков
Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) -  31 112 пострадавших от наводнений в населённых пунктах Казахстана вернулись в свои дома. Об этом сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

В эвакуационных пунктах остаются 8566 человек. 3718 из них несовершеннолетних. Воду откачали из 5677 домов и почти с 2600 дворов.

Спасатели продолжают оказывать помощь жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. С паводкам борются свыше 32 тысяч человек. В их распоряжении почти три сотни лодок и 13 воздушных судов.

В МЧС отметили, что в Уральске наблюдается постепенный спад уровня воды в реке Урал (Жайык). Спасатели продолжают обход дач в пойме реки, так как не все жители добровольно эвакуируются.

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