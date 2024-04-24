Суд отправил в СИЗО замминистра обороны России Тимура Иванова и его сообщника

Тимур Иванов

CentralAsia (CA) - Басманный суд отправил в СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Его арестовали на два месяца, до 23 июня. Иванову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения).

«Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения (взятки) в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Вместе с замминистра был арестован и другой фигурант дела. Также на два месяца в СИЗО был отправлен Сергей Бородин. Как считает следствие, он, будучи другом Тимура Иванова, вступил вместе с ним в преступный сговор с третьими лицами ради получения подряда и субподряда на оказание услуг имущественного характера для нужд Министерства обороны, сообщили в Басманном суде.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками ФСБ вечером, 23 апреля. В Минобороны РФ он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов ведомства, в частности строительство космодрома Восточный, занимался вопросами строительства главного храма Вооруженных сил и создания парка «Патриот». На должность заместителя министра Тимур Иванов был назначен в 2016 году, ранее он возглавлял «Оборонстрой».

Он кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также герой ЛНР. В 2019 году замминистра попал в рейтинг богатейших силовиков страны по версии Forbes. Доход его семьи по итогам 2018 года составил 136,7 млн руб.