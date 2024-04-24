Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Ясновидящая дала показания

Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - В суде по делу экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишибаева, обвиняемого в истязании и убийстве Салтанат Нукеновой, выступила ясновидящая по имени Гульнара, которой подсудимый неоднократно звонил в день убийства, сообщает Zakon.kz.

По словам прокурора Айжан Аймагановой, гадалке Бишимбаева поступают угрозы и она опасается за свою безопасность.

«На нее оказывается давление и поступают угрозы с неизвестных номеров. В этой связи она написала заявление с просьбой допросить её в закрытом режиме без участия представителей СМИ и без прямой трансляции», – сообщила прокурор.

Все стороны возразили, тем не менее судья Айжан Кульбаева запретила СМИ указывать анкетные данные свидетеля и показывать ее изображение.

Ясновидящая рассказала, что познакомилась с Бишимбаевым 1,5-2 года назад через его мать Альмиру Нурлыбекову. Бишимбаев регулярно обращался к ней по личным вопросам, в частности, чтобы узнать «свою судьбу» в сфере работы и бизнеса».

На вопрос прокурора о событиях 9 ноября ясновидящая сказала, что не помнит, в какое время позвонил ей подозреваемый.

«Я была занята, но взяла трубку. Он сказал: «Мы с Салтанат сильно напились и подрались сильно». Это было после обеда, может, в три или четыре часа. Я поняла, что он был выпивший. Я это всерьез не восприняла, говорю: «Что мне звонишь?» Он говорит: «Посмотрите». Я сказала: «Врачу позвоните, скорую вызовите». Он сказал: «Посмотрите, пожалуйста». Короткий разговор был», – рассказала ясновидящая.

В разговоре с женщиной Бишимбаев отметил, что Нукенова не просыпается, храпит. Как отметила ясновидящая, ранее Бишимбаев всегда быстро излагал свои мысли, а в тот день он тщательно подбирал слова, манера речи была не такой, как обычно.

Прокурор Аймаганова уточнила у ясновидящей, почему в переписке с Бишимбаевым на его вопросы она ответила, что с Салтанат «все в порядке».

По словам ясновидящей, эта переписка была после звонка.

«Я думала, у него пьяный бред. Думала, что он пьяный, и даже серьёзно не воспринимала, что он пишет. Он сказал: «Скажите, что с ней всё хорошо». Он вот такой, невыносимый. Один раз он мне говорит: «Да какая скорая, она придёт в себя!» Он был пьяный, звонил в таком состоянии, звонил несколько раз, я не брала трубку. Я ему всё время говорила: «Вызовите скорую», – добавила ясновидящая.

«Вы действительно обладаете такими способностями, чтобы видеть состояние человека на расстоянии?» – уточнила прокурор Аймаганова.

Ясновидящая сообщила, что не может видеть на расстоянии.

«Нет, я не могу на расстоянии видеть. Он просто звонил, я и всерьез не воспринимала, думала, пьяный бред», – ответила Гульнар.

Женщина подчеркнула, что по семейным вопросам не консультировала Бишимбаева, для этого он обращался к услугам психологов.

Также ясновидящая рассказала суду, что после последнего звонка Бишимбаева она позвонила матери Бишимбаева и сказала: «Твой сын что-то натворил, там что-то страшное произошло, узнай». Мать Бишимбаева начала плакать, и свидетельница бросила трубку.

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