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Замглавы Минобороны России Иванов не признал свою вину во взяточничестве
Тимур Иванов
Тимур Иванов

CentralAsia (CA) -  Замминистра обороны России Тимур Иванов, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), свою вину не признал. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает»,— заявил неназванный собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, в суде не назвали сумму ущерба, уточнив, что она еще устанавливается следствием.

Иванова задержали вчера, 23 апреля, вечером. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны РФ. Решение об аресте суд вынес сегодня с утра. Также по делу проходит Сергей Бородин, он тоже был арестован. По данным ТАСС, замминистра обороны давно находился в оперативной разработке. «Известия» писали, что вместе с ним задержали несколько человек.

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