Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Судебное следствие окончено

Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны завершилось судебное следствие по делу экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.

Перед тем как назначить дату начала прений, судья Айжан Кульбаева спросила, признаёт ли Куандык Бишимбаев вину по предъявленным ему обвинениям. Сейчас его обвиняют:

по статье 99, часть 2, пункт 5, УК РК «Убийство, совершённое с особой жестокостью»

по статье 110, часть 2, УК РК «Истязание».

Подсудимый уточнил, что не признаёт вину по статье «Истязание».

«В части второго эпизода, где мне предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства с особой жестокостью: я признаю, что нанёс побои, которые повлекли смерть Нукеновой. Но я не признаю, что я сделал это умышленно, что я хотел её смерти, что я совершил это вот таким особо жестоким образом. У нас был конфликт, я нанёс ей побои, я всегда говорил, что я считаю себя виноватым в этом. В том, что я нанёс побои Нукеновой, которые впоследствии вызвали у неё травму черепно-мозговую, и это вызвало её смерть», – сказал Куандык Бишимбаев.

Судья уточнила, в чём именно считает себя виноватым подсудимый. Она обратила внимание на то, что черепно-мозговая травма, по заключению экспертизы, причинила тяжкий вред здоровью Салтанат Нукеновой.

«Вы признаёте себя виновным в том, что вы причинили телесные повреждения, которые по неосторожности повлекли её смерть?» – спросила Айжан Кульбаева.

Куандык Бишимбаев ответил утвердительно на её вопрос.

Второй подсудимый – Бакытжан Байжанов - полностью не признал вину.

Суд объявил судебное следствие оконченным и дал время для подготовки к прениям.

Прения начнутся 29 апреля и будут продолжаться 30 апреля, 2 мая, 3 мая, и, возможно, 4 мая.

По делу провели 17 судебных заседаний, начиная с 27 марта.

Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

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