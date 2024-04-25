Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Акорда.

Перед встречей с Токаевым Кэмерон подписал с министром иностранных дел республики Муратом Нуртлеу соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

«Сегодня мы вместе с министром иностранных дел Казахстана подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы намерены укрепить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить межчеловеческие связи», – сказал глава британского внешнеполитического ведомства на встрече с президентом Казахстана.

Токаев в свою очередь отметил важность этого визита с точки зрения придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений, назвав Великобританию важным стратегическим партнером.

«Особо хочу отметить подписанное сегодня Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Уверен, этот всеобъемлющий документ заложит качественно новую основу для расширения нашей многогранной двусторонней повестки», - сказал президент.

Глава государства обратил внимание на имеющийся потенциал наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, зеленой экономики, финансов и инноваций.

Токаев и Кэмерон также обсудили углубление культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере образования и поддержки молодежи, и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

По данным МИД Казахстана, Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон в ходе встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества, а также меры по интенсификации всего комплекса отношений между Казахстаном и Великобританией.

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