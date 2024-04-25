экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Генпрокурор России заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений мигрантов
Игорь Краснов
Игорь Краснов

CentralAsia (CA) -  Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений в среде мигрантов. Об этом он высказался во время отчета в Совете Федерации, передает ТАСС.

Краснов отметил, что противодействие преступности незаконных и трудовых мигрантов сейчас очень актуальный вопрос. При этом важно не только «обеспечить неотвратимость наказания, но и усилить работу по профилактике противоправного поведения».

Кроме того, необходимы более жесткие меры в отношении чиновников, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка, отметил Генпрокурор России. Он уже дал прокурорам соответствующие поручения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com