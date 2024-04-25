Генпрокурор России заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений мигрантов
- Азия и мир, общество
- 12:00, 25 апреля 2024
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Игорь Краснов
CentralAsia (CA) - Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений в среде мигрантов. Об этом он высказался во время отчета в Совете Федерации, передает ТАСС.
Краснов отметил, что противодействие преступности незаконных и трудовых мигрантов сейчас очень актуальный вопрос. При этом важно не только «обеспечить неотвратимость наказания, но и усилить работу по профилактике противоправного поведения».
Кроме того, необходимы более жесткие меры в отношении чиновников, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка, отметил Генпрокурор России. Он уже дал прокурорам соответствующие поручения.
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