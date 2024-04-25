В США ширятся пропалестинские студенческие протесты

Протесты в Университете Техаса в Остине

CentralAsia (CA) - Протесты из-за войны между Израилем и Хамасом в студенческих городках США ширятся после ареста более 100 демонстрантов в Колумбийском университете на прошлой неделе.

24 апреля протесты в кампусах как минимум в двух университетов привели к столкновениям с полицией, а еще один университет закрыл свой кампус до конца недели.

Протесты во многих кампусах были организованы коалициями студенческих групп. Группы в основном действуют независимо, хотя студенты говорят, что их вдохновляют коллеги из других университетов.

Как пишет «Нью-Йорк Таймс», протестующие в нескольких кампусах заявили, что их требования включают в себя продажу активов компаний их университетами, связанных с израильской военной операцией в секторе Газа, раскрытие информации об этих и других инвестициях и признание сохраняющегося права на протест без наказания.

По сообщению Associated Press, пропалестинские студенты разбили на прошлой неделе палаточный лагерь в Колумбийском университете в Нью-Йорке, входящего в Лигу плюща. Полиция впервые попыталась очистить лагерь 18 апреля, арестовав более 100 протестующих. Но этот шаг имел обратный эффект, вдохновив других студентов по всей стране и побудив протестующих в Колумбии перегруппироваться.

По сообщению «Нью-Йорк Таймс», вчера в университет прибыл спикер Палаты представителей Майкл Джонсон. Он заявил, что президент школы Немат Шафик должна уйти в отставку, если она не сможет немедленно взять ситуацию под контроль, назвав ее «неумелым лидером», который не смог гарантировать безопасность еврейских учеников.

Спикер также сказал, что, возможно, настало подходящее время для вызова Национальной гвардии и что Конгрессу следует рассмотреть вопрос об отмене федерального финансирования, если университеты не смогут держать протесты под контролем.

Десятки полицейских и военнослужащих штата, в том числе верхом на лошадях и с дубинками, арестовали более двух десятков протестующих студентов и фотографа местных новостей в Техасском университете в Остине 24 апреля после того, как представители университета и губернатор позвонили властям.

Полиция Лос-Анджелеса начала арестовывать протестующих вечером 24 апреля в Университете Южной Калифорнии, пытаясь очистить центр главного кампуса университета. Университет опубликовал в Твиттере сообщение, что руководство закрыло кампус и что полиция будет арестовывать людей, которые не покинут его.

В университете Огайо были арестованы двое пропалестинских студентов, участвовавших в акции протеста в кампусе. Их обвинили в незаконном проникновении на территорию университета после «неоднократных предупреждений о необходимости вести себя тихо», сообщил представитель университета Бен Джонсон.

Около 50 протестующих собрались в амфитеатре кампуса, чтобы поделиться историями о своих связях с палестинским народом перед маршем. По словам Джонсона, во время остановки в здании медицинского кампуса университета два человека начали «нарушать порядок». Согласно политике университета, арестованные студенты будут направлены в отдел по делам студентов.

Пытаясь предотвратить протесты, Гарвардский университет запер большинство ворот своего знаменитого Гарвардского двора перед занятиями в понедельник и ограничил доступ для тех, у кого есть студенческие удостоверения. В школе также вывесили знаки, предупреждающие о недопустимости установки палаток и столов на территории кампуса без разрешения. Эти усилия не помешали протестующим разбить лагерь с 14 палатками в среду. Это произошло после митинга против решения руководства университета приостановить работу Университетского комитета солидарности с Палестиной.

В понедельник студенты Калифорнийского государственного политехнического университета в Гумбольдте использовали мебель, палатки, цепи и стяжки, чтобы заблокировать входы в учебное и административное здание. Протестующие скандировали: «Мы вас не боимся!» прежде чем офицеры в защитном снаряжении вклинились в них у входа в здание.

Представители университета закрыли кампус на эти выходные, заявив, что обучение по-прежнему будет дистанционным. В заявлении во вторник они заявили, что студенты заняли второй корпус и трое студентов были арестованы. В среду официальные лица заявили, что внутри одного из оккупированных зданий также находились неизвестные люди, не являющиеся студентами. Гумбольдт расположен примерно в 300 милях (480 километрах) к северу от Сан-Франциско.

Во вторник около 80 студентов и других сторонников колледжа Эмерсон заняли оживленный двор кампуса в центре Бостона. Представители колледжа в среду предупредили студентов, что некоторые протестующие нарушили городские постановления, в том числе блокируя полосу отвода и пожарные гидранты, а также нарушая законы о шуме. В школе заявили, что переулок, где некоторые протестующие установили палатки, принадлежит городу, а полиция Бостона предупредила о неизбежных действиях правоохранительных органов.

В начале этой недели в Нью-Йоркском университете лагерь, разбитый студентами, увеличился до сотен протестующих. Полиция в среду сообщила, что 133 протестующих были взяты под стражу. По их словам, всех отпустили с повесткой в суд по обвинению в хулиганстве.

Во вторник лагерь в центре кампуса Мичиганского университета в Анн-Арборе вырос примерно до 40 палаток. Почти каждый студент там был в маске, которую ему вручали при входе. Протестующие студенты отказались представиться журналистам, заявив, что опасаются возмездия со стороны университета. Один студент стоял возле лагеря, раздавая маленькие флаги Израиля, говоря, что он не хочет, чтобы еврейские студенты, проходящие через кампус, видели только протестующих.

Член палаты представителей США Ильхан Омар присутствовал на акции протеста в Университете Миннесоты во вторник, через несколько часов после того, как девять демонстрантов были арестованы, когда полиция разобрала лагерь перед библиотекой. Сотни людей собрались, чтобы потребовать их освобождения. Дочь Омара была среди протестующих, арестованных в Колумбии на прошлой неделе.

В среду более 80 профессоров и доцентов подписали письмо, призывающее президента Университета Миннесоты снять любые обвинения, снять любые запреты на присутствие арестованных на территории кампуса и разрешить создание лагерей в будущем.

В понедельник, 22 апреля, полиция арестовала 48 протестующих, в том числе четверых, которые не были студентами, после того, как они отказались покинуть лагерь на площади в центре кампуса Йельского университета в Нью-Хейвене, штат Коннектикут.

По состоянию на вторник протестующие в Калифорнийском университете в Беркли установили около 30 палаток.



Протесты также охватили десятки других университетов по стране.

24 апреля к студенческим протестам в США присоединились университеты в Париже, в Сиднее и Каире.

⇳

Mass arrest of peaceful protesters continues. pic.twitter.com/mK6xDCOoS5 — Jeremy Lindenfeld (@jeremotographs) April 25, 2024