Член общественного совета МВД насчитал в России 16 млн проституток

CentralAsia (MNG) - Более 16 млн россиян вовлечено в проституцию, заявил член общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве Юрий Шаркович.

«В бизнес интим-сферы вовлечено уже более 16 млн граждан Российской Федерации», — заявил он на «Форуме безопасного интернета», фрагмент его выступления опубликовала Sota.

По его словам, России надо запретить пропаганду проституции и порнографии, поскольку именно через интим-сферу вербуют в терроризм. Он добавил, что ребенку объясняют, что его тело принадлежит именно ему, тем самым «настраивают против родителей».

Как рассказывала «Известиям» кандидат юридических наук и доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Светлана Горохова, количество вовлеченных в оказание сексуальных услуг составляет от 1 млн до 5 млн человек.

По ее словам, многие рассматривают интим-услуги как обычный бизнес или легкий способ заработка.

источник: middleasiannews.com

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