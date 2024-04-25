Спикер парламента Кыргызстана нанес визит вежливости президенту Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Спикер Жогорку Кенеша (Парламента) КР Нурланбек Шакиев, находящийся с официальным визитом в Монголии 23-25 апреля 2024 года, 25 апреля 2024 года нанес визит вежливости Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщает president.mn.

Президент Хурэлсух высоко оценил прогресс, достигнутый в реализации решений, согласованных главами двух государств, включая внедрение саженцев кыргызских плодовых и ягодных деревьев в Монголию, в координации с национальной кампанией президента Монголии «Миллиард деревьев» и кыргызской программой «Жашыл Мурас – зеленое наследие». инициатива и создание «Парка дружбы Монголия-Кыргызстан» в городе Эрдэнэт, Монголия.

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев выразил стремление увеличить товарооборот и поставлять продовольствие и сельскохозяйственную продукцию из Кыргызстана в Монголию. Г-н Нурланбек Шакиев также предложил инициативы по совместной организации дней культуры и обучению монгольских и кыргызских студентов в двух странах.

Обе стороны согласились, что, как развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, Монголия и Кыргызстан должны обмениваться опытом развития и углублять сотрудничество в сфере туризма, сельского хозяйства, легкой промышленности, транспорта, логистики и горнодобывающей промышленности.

Это первый визит спикера парламента КР в Монголию. Монголия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 22 апреля 1992 года.

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