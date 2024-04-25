В Улан-Баторе снесут многоэтажку, пострадавшую от взрыва грузовика с 60 тоннами газа

CentralAsia (MNG) - Эксперты признали непригодным для проживания многоэтажный дом в столице Монголии, который пострадал от пожара, вызванного взрывом грузовика с 60 тоннами газа. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер монгольского правительства Амарсайхан Сайнбуян.

«Сегодня на заседании правительства заслушали заключения экспертов о том, что многоэтажный дом, куда перекинулся огонь от взрыва газовоза, непригоден к проживанию. Здание пострадало настолько, что может не выдержать землетрясение», — сказал зампред правительства.

Он напомнил, что правительство выделило деньги на аренду квартир жильцам пострадавшего дома и на медицинские расходы, а также на помощь семьям погибших при взрыве пожарных. Мэрия и горсовет Улан-Батора должны решить вопрос со сносом жилого строения.

Взрыв, вызвавший пожар в жилом доме и гибель семи человек, произошел ночью 24 января, когда грузовик с 60 тоннами газа столкнулся с легковой машиной. На месте погибли три спасателя пожарной бригады. Огонь перекинулся на припаркованные рядом машины и жилой дом, откуда в больницы доставили пять человек с ожогами 80-90% тела. По состоянию на 24 апреля четверо из них умерли.

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