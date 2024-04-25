Украинцы призывного возраста не смогут получить паспорта за границей

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CentralAsia (CA) - Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами Украины. Постановление об этом Кабмин принял 23 апреля.

Им он внес изменения в правила пересечения государственной границы.

В документе говорится, что «получение паспорта гражданина Украины, что «паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы. Пересылка таких паспортов в обособленные подразделения или зарубежные дипломатические учреждения Украины для организации их выдачи не производится».

При этом в новом правиле есть исключения.

Паспорта по-прежнему будут выдавать ряду лиц, а именно:

лицам с инвалидностью, имеющим документы, подтверждающие статус,

лицам, которые выехали в качестве сопровождающих своей жены с инвалидностью или родителей своих или родителей жены с инвалидностью 1-2 группы,

лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1 или 2 группы,

родителям, усыновителям или опекунам детей с инвалидностью до 18 лет,

родителям совершеннолетних лиц с инвалидностью 1-2 группы,

дедушки, братья, отчимы детей с инвалидностью,

опекунам лиц с инвалидностью из числа родственников 1 порядка,

лицам, которые имеют детей с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей.