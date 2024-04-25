Венеция ввела плату за въезд в город для туристов

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CentralAsia (CA) - С 25 апреля Венеция ввела плату в размере €5 для туристов, приезжающих в город только на один день, сообщает телеканал France24.

Нововведение распространяется на лиц старше 14 лет. Изначально взнос планируют взимать только в течение 29 самых загруженных дней 2024 года. Ожидается, что туристы также будут обязаны вносить оплату за пребывание в выходные и праздничные дни с мая по июль.

Делать взнос необходимо при въезде в город с 8:30 до 16:00. Билет для пропуска будет доступен в виде QR-кода, въезд без него будет наказываться штрафом в размере €50–300.

Венеция стала первым крупным городом в мире, который ввёл подобную меру. Обязательный сбор направлен на защиту всемирного наследия ЮНЕСКО от последствий чрезмерного туризма.

Власти начали обсуждать введение налога уже давно, однако неоднократно откладывали принятие из-за опасений, что это повлияет на доходы и поставит под угрозу свободу передвижения.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил, что проект пока носит экспериментальный характер. Ожидается, что нововведение поможет разгрузить город и стимулирует туристов посещать его в менее загруженные дни. «Наша цель — сделать Венецию более пригодной для жизни», — объяснил глава города.