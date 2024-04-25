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Бывший Генсекретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) -  В международном форуме «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию — Цель 16: «Мир, правосудие и эффективные институты» примут участие более 300 представителей из 11 стран.

По приглашению Председателя Великого Государственного Хурала (парламента) Занданшатара Гомбожава для участия в форуме в Улан-Батор прибыл Глава Фонда «Пан Ги Мун», 8-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.

В столичном международном аэропорту почетного гостя встречали депутат парламента Монголии, председатель Постоянного комитета ВГХ по вопросам юстиции Цогтбаатар Дамдин и другие официальные лица.

Международный форум, организованный в сотрудничестве с Парламентом Монголии, Стэнфордским университетом и Фондом Пан Ги Муна, направлен на ​​ускорение реализации Цели 16 в области устойчивого развития путем активизации многопланового сотрудничества и партнерских отношений между представителями государств, научных кругов и гражданского общества.

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