В столице Монголии отметили День китайского языка в ООН

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии в четверг по случаю Дня китайского языка в ООН состоялся концерт «Давайте споем по-китайски».

На концерте учащиеся средних общеобразовательных школ с углубленным изучением китайского языка, а также студенты монгольских вузов спели такие китайские песни, как «Друзья», «Невидимые крылья», «Молодежный Китай», «Вы сидите за одним столом» и «Завтра будет лучше».

Данное мероприятие было организовано компанией Chinese Testing International и Институтом Конфуция при Монгольском государственном университете /МонГУ/ по инициативе посольства КНР в Монголии.

«В своих песнях вы не только воспели настоящее своей молодости, но и юношеское прошлое нашего поколения, которое глубоко тронуло меня», — отметила посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань, выступая на мероприятии. — В этом и есть очарование китайского языка и очарование китайских песен». Она добавила, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией.

«Благодаря вашему глубокому знанию китайского языка и прекрасным певческим голосам я полна уверенности в будущем китайско-монгольских отношений», — сказала китайский дипломат.

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