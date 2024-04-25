В Алматы автобус въехал в толпу людей: Прокурор запросил для подсудимого 8 лет тюрьмы

CentralAsia (KZ) - Прокурор запросил восемь лет лишения свободы для подсудимого по делу о смертельном ДТП в Алматы, в результате которого автобус сбил людей на остановке, передает informburo.kz.

Дархана Ахметжанова обвиняют в совершении хулиганства и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлёкших по неосторожности смерть троих человек.

По словам государственного обвинителя, имеются неопровержимые доказательства совершённого преступления. Дархан Ахметжанов не имел права бить водителя общественного транспорта Ермек Шокебаеву.

«Если водитель оскорбила его достоинство, то он должен был обратиться в соответствующие органы с доказательствами. К тому же слова подсудимого Ахметжанова о том, что Шокебаева его оскорбила, не имеют доказательств. Со стороны Шокебаевой оскорблений не было. Вину подсудимого доказывают показания потерпевших, свидетелей, специалистов, результаты судебно-медицинской экспертизы, протокол и схема осмотра места происшествия, улики, видеозапись с ДТП», – добавил прокурор.

Он подчеркнул, что подсудимый не раскаялся и не признал свою вину в полном объёме. Также отмечается, что преступление совершено против человека, который выполнял свои профессиональные обязанности. Подсудимый не состоит на учёте в наркологическом центре или на диспансерном наблюдении, поэтому полностью мог оценивать свои действия.

«Прошу признать подсудимого Ахметжанова Дархана Маратовича виновным по статьям 293, часть 1 и 351, часть 3 УК РК и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности», – зачитал гособвинитель.

Вечером 22 декабря 2023 года пассажир автобуса нанёс сильный удар водителю, проезжавшему возле городской больницы №7. Женщина потеряла сознание, а оказавшийся без управления автобус врезался в людей, стоявших на остановке, а также столкнулся с четырьмя припаркованными машинами. Погибли три человека, ещё четверо пострадали.

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