Украина тайно получила более 100 дальнобойных ракет ATACMS от США, - New York Times

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CentralAsia (CA) - В марте Украина тайно получила более 100 дальнобойных ракет ATACMS от США и использовала их против РФ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Ими были атакованы военный аэродром в Джанкое в Крыму и войска РФ в Бердянске.

Передачу более 100 этих ракет президент США Джо Байден тайно одобрил в середине февраля. Они вошли в мартовский пакет помощи на $300 млн, который был доставлен на прошлой неделе, вместе с новой партией кассетных модификаций этих систем.

Передачу держали в секрете, чтобы РФ не отодвинули свои объекты на достаточное расстояние.

Ранее США не хотели передавать Украине дальнобойные ATACMS, но решились на это после того, как отказались от их продажи другим странам. Это позволило оставить больше себе и часть отдать Украине. А также поспособствовали российские удары по украинской энергосистеме.

При этом американский арсенал ATACMS относительно невелик. По данным Lockheed Martin, производителя системы, с момента разработки ракеты в 1980-х годах было изготовлено всего около 4000 единиц ATACMS.