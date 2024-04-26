В Монголии потребовали исключить из Демпартии экс-президента за «пророссийскую политику»

CentralAsia (MNG) - Бывший президент Монголии Баттулга Халтмаа должен быть исключен из Демократической партии за якобы пророссийскую политику и неоднократные действия против идеологии партии. С таким призывом выступила группа представителей политической силы на пресс-конференции.

«Мы передали требование лидеру нашей партии исключить из нее экс-президента Баттулгу Халтмаа, который действует в интересах РФ. Также он заявил, что основателей Демпартии надо выгнать из нее как причастных к смерти лидера демократов Зорига Санжасурэна, и этим нанес удар по репутации его соратников по демократической революции», — говорится в обращении группы.

Представители политической силы утверждали, что экс-президент якобы пытается сделать из нее «партию, реализующую российскую политику».

Они добавили, что также осуждают неоднократные действия бывшего главы монгольского государства, направленные против идеологии партии, в частности попытки ввести смертную казнь. По их мнению, Баттулга Халтмаа исказил «ценности и идеалы Демократической партии», а также политику, основанную на этих идеалах.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения