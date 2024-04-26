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Дэвид Кэмерон прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) -  По приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх в Монголию с официальным визитом прибыл министр иностранных дел, содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон.

Министра иностранных дел, по делам Содружества и развития Дэвида Кэмерона и сопровождающую его делегацию встретили Государственный секретарь МИД Анхбаяр Нямдорж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Монголии Фиона Блит и официальные лица в международном аэропорту Чингисхан.

В ходе визита министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх проведет официальные переговоры с министром иностранных дел, содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном. Также министр Дэвид Кэмерон встретится с главами государств и правительств Монголии.

источник: middleasiannews.com

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