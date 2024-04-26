Занданшатар принял восьмого генерального секретаря ООН Пан Ги Муна

CentralAsia (MNG) - Международная конференция «Трансалтайский диалог стабильности» проводится уже 2-й год в рамках 16-й цели устойчивого развития на тему «Построение прочной и стабильной системы мира, справедливости и стабильности».

25 апреля, Спикер парламента Занданшатар Гомбожав принял 8-го Генерального секретаря ООН и главу Фонда «Пан Ги Мун» Пан Ги Муна, приехавших для участия в конференции.

Спикер парламента Г. Занданшатар: «Выражаю признательность за важность вашего лидерства в обеспечении международной безопасности и мирного сосуществования. В решении глобальных проблем, таких как изменение климата, экономический кризис, нехватка продовольствия и энергии, господин Благодарен за поддержку руководства и мобилизация мировых лидеров. Во-первых, под вашим руководством в 2015 году были инициированы и утверждены Цели устойчивого развития на период до 2030 года. В целом устойчивое развитие невозможно представить без мирного существования. Поэтому, поскольку мы считаем, что важно расставлять приоритеты и уделять внимание насущным проблемам, для этого диалога по устойчивому развитию мы выбрали тему 16-й цели устойчивого развития, то есть мирное правосудие и стабильную систему. Монголия сталкивается со многими проблемами развития. В частности, монголы уделяют внимание изменению климата, национальной безопасности, экономическому развитию, беспокоятся о своих детях и их будущем. Мы считаем, что этот вопрос должен быть согласован с целями устойчивого развития».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения