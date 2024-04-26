Спикер парламента Занданшатар принял члена Сената Республики Казахстан А.К.Рахметову

CentralAsia (MNG) - Международная конференция «Трансалтайский диалог стабильности» проводится уже 2-й год в рамках 16-й цели устойчивого развития на тему «Построение прочной и стабильной системы мира, справедливости и стабильности».

25 апреля, Спикер парламента Занданшатар Гомбожав принял члена Сената Республики Казахстан Рахметову Асем Калашбаеву, участвующую в качестве почетного гостя в международной конференции «Трансалтайский диалог стабильности».

Занданшатар поблагодарила ее за приезд и участие в международной конференции «Диалог о трансалтайской стабильности».

Депутат Сената Рахметова Асем Калашбаева выразила благодарность за приглашение принять участие в международной конференции «Диалог Трансалтайской стабильности – 2024» и передала теплые приветствия Председателя Сената Маулена Ашимбаева Верхней Палате Парламента Республики. Казахстана.

Она отметила, что Монголия является важной страной-партнером Казахстана и подчеркнул важность двусторонних соглашений между нашими двумя странами. Кроме того, нет сомнений в том, что запланированный в октябре текущего года государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Монголию будет успешным. А тажке, она выразила желание вывести механизм межпарламентского сотрудничества на новый уровень.

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