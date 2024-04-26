В столице Монголии завершился 2-й международный форум «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию»

CentralAsia (MNG) - Международная конференция «Трансалтайский диалог стабильности» проводилась уже 2-й год в рамках 16-й цели устойчивого развития на тему «Построение прочной и стабильной системы мира, справедливости и стабильности».

Мероприятие проводится Великим Государственным Хуралом Монголии, Стэнфордским университетом США и Фондом Пан Ги Муна. В нем приняли участие более 300 представителей различных стран, включая Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Монголию, Республику Корея, Японию и США.

Выступая на открытии форума, спикер монгольского парламента Занданшатар Гомбожав подчеркнул, что Монголия проводит мирную, открытую, независимую, многовекторную внешнюю политику и активно организует встречи и мероприятия на региональном и международном уровнях, а также выдвигает собственные инициативы. «Наши общие ценности, которые нас объединяют, -- это язык, история и культура алтайского народа. Они играют важную роль в обеспечении совместного диалога и внесении вклада в глобальные усилия по устойчивому развитию», — указал Занданшатар Гомбожав.

В свою очередь председатель Жогорку Кенеша /парламент/ Кыргызстана Нурланбек Шакиев в своей речи отметил, что на глобальный мир и безопасность влияют многие проблемы, в том числе изменение климата, утрата биоразнообразия, несбалансированный экономический рост и социальное неравенство. «Ввиду этого, нам необходимо установить справедливость, чтобы обеспечить равное участие в развитии независимо от социального происхождения, обеспечить защиту прав меньшинств, отсутствие дискриминации, равный доступ к образованию и базовым услугам, а также наделить государственные учреждения соответствующими полномочиями», — добавил председатель кыргызского парламента

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