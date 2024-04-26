В Госдуме заявили, что РФ и Монголия переосмысливают отношения и придают им новый импульс

CentralAsia (MNG) - Россия и Монголия переосмысливают двусторонние отношения и придают им новый импульс, Москва заинтересована в развитии с Улан-Батором экономических, межпарламентских, культурных и научных связей. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы находимся сейчас в российско-монгольских отношениях на этапе не просто переосмысления наших отношений, но и придания этим отношениям нового импульса. В Государственной думе Российской Федерации большое внимание уделяется развитию отношений с Монголией. У нас большая заинтересованность в том, чтобы развивать не только экономические связи, но и межпарламентские, культурные, научные и всякие иные», — сказал он на пленарном заседании международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества».

Затулин обратил внимание, что российские железные дороги прилагают усилия для наращивания «своего участия в Монголии». При этом он подчеркнул, что у двух стран «интенсивный торговый товарный обмен». «Мы являемся вторым по объему торговым партнером Монголии», — указал политик.

Кроме того, в ходе пленарного заседания замдиректора первого департамента Азии МИД РФ Роман Журавлев отметил, что отношения Москвы и Улан-Батора «неизменно носят тесный и дружественный характер, опираясь на многолетнюю историю сотрудничества, тесные связи в экономической и гуманитарной сферах». «Неизменно рассматриваем укрепление всего комплекса связей с дружественной Монголией как один из приоритетов своей внешней политики. Настроены на последовательное развитие двустороннего взаимодействия, отвечающего коренным интересам народов обоих государств», — подчеркнул дипломат.

Представляя на мероприятии монгольскую сторону, советник-посланник посольства Монголии в РФ Дэлгэрцэцэг Өнөбилэгт констатировал, что отношения между двумя странами «успешные и плодотворные». По словам дипломата, Москва и Улан-Батор являются «надежными стратегическими партнерами». «Взаимодействие между нашими странами носит всеобъемлющий характер», — добавил он.

источник: tass.ru

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