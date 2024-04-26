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США выведут основную часть войск из Нигера и Чада
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Из Нигера и Чада выведут основную часть размещенных там американских военных, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он назвал это временной мерой. В Нигере находятся 1 тыс. военных США, в Чаде — 100 военнослужащих, сообщает Associated Press.

«По мере продолжения переговоров с официальными лицами Чада, США планирует передислоцировать часть американских вооруженных сил из Чада, часть которых уже должны были покинуть страну. Это временный шаг в рамках продолжающегося пересмотра нашего сотрудничества в сфере безопасности»,— пояснил Райдер на брифинге.

Госдеп сообщал, что 25 апреля официальные лица США и Нигера должны были встретиться в столице Нигера Ниамее, чтобы «инициировать обсуждение упорядоченного и ответственного вывода американских войск». Ожидается, что они «скоординируют процесс вывода военных» на следующей неделе.

В Нигере находится крупная авиабаза США. Она расположена в городе Агадес (примерно в 920 км от столицы) и используется в том числе для пилотируемых и беспилотных наблюдательных полетов. В марте правительство Нигера объявило о разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США.

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