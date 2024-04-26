В Казахстане из-за паводков не будут проводить последний звонок в школах

CentralAsia (KZ) - Во всех казахстанских школах 24 мая пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года, сообщила пресс-служба Министерства просвещения РК. Он станет альтернативой последнего звонка, который в этом году решили не проводить из-за паводковой ситуации.

«В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение (учебного года) выпадает на субботу, 24 мая, занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн-формате», - отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.

2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них – 186 тыс. выпускников. Вручение им аттестатов и награждение знаками особого образца «Алтын белгі» пройдет с 19 по 22 июня, после всех школьных экзаменов.

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