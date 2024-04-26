Токаев встретился с министром обороны Китая

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны КНР Дун Цзюня, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент, поприветствовав министра обороны Китая, находящегося в Казахстане с официальным визитом, отметил его вклад в укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне – вечного всестороннего стратегического партнёрства. Как считает глава нашего государства, на многостороннем треке Казахстан и Китай имеют схожие взгляды по основным вопросам региональной и международной безопасности.

«Мы поддерживаем конструктивный диалог и оказываем взаимную поддержку в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы высоко оцениваем и поддерживаем предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Считаю, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры международной безопасности», – сказал президент.

Министр обороны КНР Дун Цзюнь поблагодарил главу государства за гостеприимство и отметил высокий уровень подготовки проведения совещания министров обороны государств – членов ШОС. В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии миротворческого, образовательного и военно-технического сотрудничества.

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