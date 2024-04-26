Путин планирует посетить Китай в мае

Владимир Путин, Си Цзиньпинь

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сообщил, что в мае планирует посетить Китай. Даты поездки он не уточнил, передает «КоммерсантЪ».

«У меня планируется визит в мае»,— сказал президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Во время визита в Китай Владимир Путин пообещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман Николая Чернышевского «Что делать?». Один из участников съезда во время выступления упомянул о готовящемся визите президента в Пекин, после чего попросил его передать Си Цзиньпину роман «Что делать?». По словам участника съезда, эта книга была издана в 1953 году, а в библиотеку попала 15 июня — в день и год рождения Си Цзиньпина — об этом свидетельствует надпись на первой странице книги.

В октябре прошлого года Владимир Путин был с двухдневным визитом в Китае на форуме «Один пояс — один путь». Это был уже 18-й визит Владимира Путина в Китай в качестве президента.