экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин планирует посетить Китай в мае
Владимир Путин, Си Цзиньпинь
Владимир Путин, Си Цзиньпинь

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин сообщил, что в мае планирует посетить Китай. Даты поездки он не уточнил, передает «КоммерсантЪ».

«У меня планируется визит в мае»,— сказал президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Во время визита в Китай Владимир Путин пообещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман Николая Чернышевского «Что делать?». Один из участников съезда во время выступления упомянул о готовящемся визите президента в Пекин, после чего попросил его передать Си Цзиньпину роман «Что делать?». По словам участника съезда, эта книга была издана в 1953 году, а в библиотеку попала 15 июня — в день и год рождения Си Цзиньпина — об этом свидетельствует надпись на первой странице книги.

В октябре прошлого года Владимир Путин был с двухдневным визитом в Китае на форуме «Один пояс — один путь». Это был уже 18-й визит Владимира Путина в Китай в качестве президента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com