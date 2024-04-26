В Минздраве Казахстана назвали инфекции, вспышки которых возможны в зонах паводков

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CentralAsia (KZ) - Вспышки кишечных инфекций, дизентерии, брюшного тифа и холеры возможны в регионах Казахстана, пострадавших от паводков, сообщила главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, чрезвычайные ситуации, такие как землетрясения или наводнения, могут привести к снижению иммунитета из-за стресса, что увеличивает риск развития инфекционных заболеваний.

«В иных условиях, может быть, это и не послужило бы поводом для развития вспышек или заболевания, а в такой (паводки) ситуации — это возможно. К тому же скопление населения всегда тоже сопровождается высокими рисками роста инфекционных заболеваний», — рассказала Есмагамбетова на брифинге в сенате.

Также Есмагамбетова в интервью «Курсиву» уточнила, вспышки каких заболеваний врачи ожидают в регионах, которые пострадали от паводков. Она отметила, что согласно исследованиям и рекомендациям ВОЗ, наводнения опасны распространением кишечных инфекций.

«Во время наводнений опасность представляют кишечные инфекции, то есть те инфекции, которые могут передаваться водным путем. И для нас большие риски представляет именно водный путь передачи — если возникает водная вспышка, то она поражает большое количество населения. Поэтому в целях профилактики с первых же дней мы проводим усиленный контроль за безопасностью воды», — объяснила вице-министр.

Она отметила, что санэпидемиологи увеличили количество проверок во всех подтопленных регионах. Если раньше качество питьевой воды проверяли раз в 10 дней, то сейчас мониторят ежедневно, а сточные воды — еженедельно.

«Для чего мы исследуем сточные воды? Мы уже сейчас смотрим, какие возбудители (болезней) циркулируют среди населения, чтобы понимать какие риски есть. Это кишечная инфекция, дизентерия, брюшной тиф и холера, то есть это те инфекции, которые характерны как риски после паводков», — добавила она.

По ее словам, лечение острых кишечных инфекций не требует специальных препаратов и во всех регионах есть месячный запас необходимых лекарств.

«Если вдруг будут возникать вспышки, то у нас есть резерв инфекционных коек. Для нас это сегодня не проблема, мы прошли ковид, то есть у нас уже отработаны механизмы по развертыванию дополнительных коек в инфекционных больницах и если будет необходимость в больницах другого профиля», — подчеркнула Есмагамбетова.

Главный санитарный врач рекомендует жителям регионов, пострадавших от паводков, соблюдать гигиену, чаще мыть руки. Также она советует кипятить воду, несмотря на лабораторные исследования, подтверждающие ее безопасность.

«Для всех кишечных инфекций характерна передача фекально-оральным путем — это грязные руки. Второе — использование безопасной воды. Как я уже говорила, лабораторные исследования проводятся ежедневно, и они подтверждают, что вода безопасна. Но, тем не менее, мы понимаем, что есть коллебания воды — она прибывает, убывает, ее рекомендуется кипятить», — поделилась вице-министр здравоохранения.

В марте в Казахстане начались масштабные весенние паводки. В ряде регионов власти объявили режим ЧС.

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