В Великобритании регулярно обновляют план на случай смерти короля Карла III, - Daily Beast

CentralAsia (CA) - План действий под кодовым названием «Менайский мост» на случай смерти короля Великобритании Карла III пересматривается в правительстве и обновляется, сообщает The Daily Beast.

Название плана отсылает к подвесному мосту через пролив Менай, соединяющему остров Англси с основной территорией Уэльса. Он включает объявление о смерти Карла III, период официального траура и подробности его государственных похорон. Его разработка началась еще в сентябре 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II и траурных мероприятий, которые привела в действие кодовая фраза «Лондонский мост рухнул».

Daily Beast отмечает, что пересмотр аспектов плана — стандартная процедура, ею регулярно занимаются как чиновники, так и военные. Однако один из высокопоставленных источников издания сказал, что с плана «смахнули пыль» и активно обновляют его с учетом того, что у Карла III выявили рак. О диагнозе 75-летнего монарха Букингемский дворец объявил в феврале, отметив, что на время лечения король продолжит исполнять церемониальные обязанности, но воздержится от публичных мероприятий. Тип рака не уточнялся; один из экспертов в разговоре с Daily Beast предположил, что монарху проводят лучевую терапию.

Другой источник издания сказал: «Конечно, они [Букингемский дворец] изучают каждый аспект плана. Похороны королевы прошли как по маслу, была установлена высокая планка. <...> Это работа, к которой относятся очень серьезно». По словам третьего собеседника, подобные планы пересматривают постоянно и было бы «абсурдно придавать какое-либо значение» этому факту.

Согласно плану «Менайский мост» первыми о смерти Карла III узнают премьер-министр Риши Сунак, секретарь кабинета министров и другие официальные лица, затем об этом будет объявлено в эфире Би-би-си. Королем будет провозглашен старший сын Карла III принц Уильям, который выступит с обращением перед нацией. До дня похорон в стране будет действовать общенациональный траур.