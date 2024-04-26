Запланированные на 2025 год в Казахстане «Игры будущего» перенесут из-за поводков

CentralAsia (KZ) - «Игры будущего», которые должны пройти в Казахстане в 2025 году, перенесли на 2026 год, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

В ведомстве напомнили, что из-за ситуации с паводками глава государства поручил отказаться от проведения в Казахстане крупных мероприятий с целью экономии финансовых средств. Деньги нужны для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим.

Будут оптимизированы расходы на проведение Пятых Всемирных игр кочевников. Также правительство решило перенести год проведения международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" с 2025 на 2026 год.

Ранее в феврале президент Токаев объявил, что следующие "Игры будущего" пройдут в Казахстане.

В 2024 они состоялись в Казани по 21 инновационной фиджитал-дисциплине, в которых сочетались цифровой и классический спорт.

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