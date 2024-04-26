В селе на юге Казахстана произошли беспорядки после изнасилования школьницы

// Otyrar

CentralAsia (KZ) - В селе Загамбар Туркестанской области Казахстана произошли беспорядки после изнасилования несовершеннолетней, передает ORDA.kz.

Подозреваемым по делу проходит сверстник потерпевшей девочки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди местных жителей. В Сети начали распространяться сообщения о том, что сельчане подожгли сарай и машину, принадлежащие семье подозреваемого, после чего в Загамбар прибыли дополнительные наряды полиции.

«По факту умышленного уничтожения либо повреждения чужого имущества возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции. Жертв и пострадавших нет», — приводится в статье комментарий Департамента полиции Туркестанской области. Сколько именно людей было задержано, в ведомстве не уточнили.

Во избежании повторного конфликта в поселке дежурят сотрудники правоохранительных органов. Дом подозреваемого взяли под охрану, а самого его задержали и заключили под стражу.

Как пишет газета «Время», отец потерпевшей обратился в полицию с заявлением об изнасиловании его 16-летней дочери, ученицы 9-го класса, вечером 23 апреля. Преступление, по его данным, произошло еще в январе в доме подозреваемого — ученика 10-го класса, также несовершеннолетнего.

Иные подробности дела не приводятся. Известно лишь, что его лично взял под контроль начальник полиции Туркестанской области Мурат Кабденов. Вместе с тем, как указывает издание Otyrar, в Загамбар приехал глава региона Дархан Сатыбалды.

Село Загамбар расположено в Толебийском районе Туркестанской области, в семи километрах от города Ленгер — районного центра. По данным казахстанских СМИ, в селе проживают около 5,5 тыс. человек, большинство из них — этнические узбеки.

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