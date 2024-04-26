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Скорость движения грузовиков в населённых пунктах Казахстана намерены снизить

CentralAsia (KZ) -  В населённых пунктах Казахстана собираются снизить скорость движения грузовиков. МВД представило на публичное обсуждение соответствующие поправки в правила дорожного движения/

Сейчас в населённых пунктах транспортным средствам разрешается набирать скорость не более 60 км/ч, а на участках со специальным режимом движения – не более 90 км/ч.

Автобусам можно двигаться со скоростью не более 50 км/ч. Во дворах скорость движения не может превышать 20 км/ч.

МВД предлагает по максимально разрешённой скорости движения приравнять грузовики к автобусам. В ведомстве мотивируют это соображениями безопасности.

Как указывается в сравнительной таблице, введение нормы позволит снизить число ДТП с участием грузовиков. В МВД ссылаются на статистику Всемирной организации здравоохранения, согласно которой введение скоростного режима до 50 км/ч снижает на 25% вероятность летального исхода в автоаварии.

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