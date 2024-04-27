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В Узбекистане разрешили букмекерскую деятельность

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 апреля подписал указ о мерах по совершенствованию регулирования организации и проведения лотерей и игр, основанных на риске. Об этом сообщили пресс-служба Национального агентства перспективных проектов и Министерство юстиции.

Согласно документу, с 1 января 2025 года разрешается организация игр, основанных на риске, в интернете и букмекерской деятельности на основании лицензий НАПП.

НАПП определено уполномоченным государственным органом по регулированию и лицензированию деятельности по организации игр в интернете, и букмекерской деятельности, а также деятельности по организации лотерей. Оно будет устанавливать порядок их лицензирования.

Государственные органы и организации, органы государственной власти на местах, а также благотворительные фонды и организации смогут проводить лотереи исключительно через организаторов лотерей на договорной основе.

В 2022 году в Узбекистане запретили букмекерскую деятельность.

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