В Узбекистане разрешили букмекерскую деятельность

- Узбекистан, экономика
- 12:58, 27 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 апреля подписал указ о мерах по совершенствованию регулирования организации и проведения лотерей и игр, основанных на риске. Об этом сообщили пресс-служба Национального агентства перспективных проектов и Министерство юстиции.
Согласно документу, с 1 января 2025 года разрешается организация игр, основанных на риске, в интернете и букмекерской деятельности на основании лицензий НАПП.
НАПП определено уполномоченным государственным органом по регулированию и лицензированию деятельности по организации игр в интернете, и букмекерской деятельности, а также деятельности по организации лотерей. Оно будет устанавливать порядок их лицензирования.
Государственные органы и организации, органы государственной власти на местах, а также благотворительные фонды и организации смогут проводить лотереи исключительно через организаторов лотерей на договорной основе.
В 2022 году в Узбекистане запретили букмекерскую деятельность.