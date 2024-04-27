Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль

Энтони Блинкен

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль на фоне возросшей напряженности в отношениях между двумя странами. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на израильского чиновника.

Блинкен обсудит ход переговоров с целью заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве. В центре внимания будет и планируемая Израилем военная операции в Рафахе.

Как указано в статье, ситуация в Газе в последние недели только ухудшилась. Так, палестинцы столкнулись с еще одной проблемой — сильной жарой.

Ранее сообщалось, что Израиль готов пойти на уступки и смягчить требования к палестинскому радикальному движению ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа.