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Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен

CentralAsia (CA) -  Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль на фоне возросшей напряженности в отношениях между двумя странами. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на израильского чиновника.

Блинкен обсудит ход переговоров с целью заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве. В центре внимания будет и планируемая Израилем военная операции в Рафахе.

Как указано в статье, ситуация в Газе в последние недели только ухудшилась. Так, палестинцы столкнулись с еще одной проблемой — сильной жарой.

Ранее сообщалось, что Израиль готов пойти на уступки и смягчить требования к палестинскому радикальному движению ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа.

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