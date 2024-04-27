Почему переход на возобновляемые источники энергии должен иметь значение для Монголии и монголов

CentralAsia (MNG) -

Почему возобновляемые источники энергии важны

Монголия, страна Вечного Синего неба, наделена богатыми природными ресурсами. Экспорт полезных ископаемых в виде сырья по-прежнему является основой экономики Монголии. Однако страна обладает огромным потенциалом для диверсификации своей экономики на благо как своего народа, так и окружающей среды. По мере того, как мир движется к более устойчивому будущему, у Монголии есть большие перспективы извлечь выгоду из своего огромного потенциала возобновляемых источников энергии для обеспечения здоровья и процветания будущих поколений. Кроме того, для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию Монголия остро нуждается в новых генерирующих мощностях и замене устаревающих, неэффективных электростанций, работающих на угле.

Ветер, солнце и гидроэнергетика получают широкое распространение по всему миру, и на то есть веские причины: в отличие от ископаемого топлива, возобновляемые источники энергии практически не загрязняют окружающую среду, не выделяют парниковых газов и играют важную роль в борьбе с изменением климата. Поскольку Монголия является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата, принятие мер по противодействию последствиям изменения климата крайне важно для будущего здравоохранения Монголии. Возобновляемая энергия может использоваться без истощения драгоценных невозобновляемых ограниченных ресурсов земли.

Возобновляемая энергия становится все более конкурентоспособной с экономической точки зрения и способствует независимости от импорта энергии.

Как возобновляемые источники энергии могут принести пользу Монголии

Монголия имеет уникальные возможности для производства возобновляемой энергии для обеспечения надежной и доступной электроэнергией своего растущего населения и за его пределами. Например, было определено, что пустыня Гоби обладает одним из самых высоких энергетических потенциалов солнечной и ветровой энергии в мире - здесь более 260 солнечных дней и расположен «коридор» сильных ветров.

Более того, ветер и солнечная энергия стали самыми дешевыми способами увеличения новых мощностей по производству электроэнергии, и поэтому неудивительно, что на них приходится большинство новых вводимых мощностей во всем мире. После десятилетия невероятного сокращения затрат – благодаря технологическим инновациям, экономии за счет масштаба, стабильной политической конъюнктуры и использованию конкурентных тендеров - береговые ветряные и солнечные электростанции теперь предлагают самую дешевую форму новых генерирующих мощностей почти во всех юрисдикциях. Благодаря проведению хорошо продуманных аукционов страны по всему миру смогли добиться низких тарифов. При благоприятном инвестиционном климате Монголия имеет хорошие возможности извлекать выгоду из недорогих возобновляемых источников энергии, учитывая ее завидные ресурсы.

Помимо дешевизны, ветровые и солнечные фотоэлектрические установки будут использовать внутренние ресурсы и, таким образом, внесут значительный вклад в энергетическую безопасность и независимость Монголии. Увеличивая долю энергии из возобновляемых источников, Монголия может значительно сократить выбросы парниковых газов и внести свой вклад в глобальные усилия по ограничению повышения температуры. В городских районах возобновляемые источники энергии могут в значительной степени способствовать очистке воздуха, что, в свою очередь, приводит к улучшению общественного здравоохранения, снижению респираторных и неинфекционных заболеваний и снижению преждевременной смертности среди населения.

Растущий сектор возобновляемых источников энергии в Монголии может помочь создать рабочие места в новых, растущих секторах и привлечь прямые иностранные инвестиции, если Монголия воспользуется своими богатыми природными ресурсами и сделает упор на инвестиции в рабочие места с использованием возобновляемых источников энергии. В долгосрочной перспективе ожидается сокращение импорта энергетического угля из других стран, поскольку эти страны находятся в процессе климатических и энергетических преобразований. В этой ситуации Монголия могла бы зарекомендовать себя как лидер в добыче и экспорте природных ресурсов, которые используются для производства аккумуляторов и других энергетических технологий. Укрепление рынка возобновляемых источников энергии в Монголии может помочь диверсифицировать экономику и открыть ворота для иностранных инвестиций в заводы по производству и экспорту экологически чистых технологий на постоянно растущий мировой рынок. Кроме того, использование возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности также могут помочь сектору добывающей промышленности стать более ресурсосберегающим и рентабельным и, следовательно, способствовать поддержанию конкурентоспособности.

Монголии стоит двигаться в направлении "сбалансированного энергетического баланса" для обеспечения энергетической стабильности и надежности путем создания базовых условий для развития возобновляемых источников энергии. Однако в долгосрочной перспективе было бы разумно отдать приоритет возобновляемым источникам энергии в качестве основного источника для удовлетворения энергетических потребностей Монголии и использовать ископаемое топливо в качестве резервного.

Общие проблемы

Возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнце и гидроэнергетика, могут потребовать значительных первоначальных инвестиций и развития инфраструктуры, но эти затраты будут компенсированы долгосрочными выгодами. Некоторые стратегии закупок, такие как закупка возобновляемых источников энергии у частного сектора посредством конкурсных торгов, могут снизить потребность в значительных первоначальных государственных инвестициях при сохранении экологических и финансовых преимуществ возобновляемых источников энергии.

Одна из часто повторяющихся проблем, связанных с технологиями использования возобновляемых источников энергии, такими как ветер или солнечная фотоэлектрическая энергия, связана с их переменной выработкой электроэнергии. Другими словами, электроэнергия, вырабатываемая из таких источников, колеблется в зависимости от наличия ветра и солнца, что требует новых технологий и подходов к управлению сетями. Для обеспечения высокого проникновения возобновляемых источников энергии в энергосистему необходимо увеличить инвестиции в энергосистему, чтобы сделать ее больше, мощнее и "умнее", особенно в передающую сеть. Одной из ключевых мер, которые можно предпринять, является повышение гибкости системы путем установки аккумуляторных батарей, гидроаккумулирующих устройств или, в будущем, производства экологически чистого водорода. Первоначальный опыт показывает, что Монголия готова преодолеть этот и другие барьеры. Например, Азиатский банк развития финансирует первую в Монголии усовершенствованную систему хранения энергии на батарейках коммунального масштаба недалеко от Улан-Батора. Кроме того, Япония поддерживает установку аккумуляторной системы хранения энергии на электрической подстанции в Дархане. Эти объекты могут обеспечивать экологически чистую электроэнергию в периоды пикового спроса и помогают интегрировать дополнительные мощности возобновляемых источников энергии в энергосистему. Подобные инициативы могут обеспечить необходимый демонстрационный эффект для устранения предполагаемых рисков, связанных с интеграцией возобновляемых источников энергии, и, в конечном счете, обеспечить основу для масштабного тиражирования.

С финансовой точки зрения прямые иностранные инвестиции являются ключом к развитию возобновляемых источников энергии в Монголии. Однако иностранные инвесторы не решаются продолжать инвестировать в Монголию, пока монгольские власти не восстановят доверие инвесторов, полностью решив нерешенный вопрос о тарифах на электроэнергию в соответствии с соглашениями о покупке электроэнергии с производителями возобновляемой энергии.

Примеры из других стран

Хорошей новостью является то, что с этими проблемами можно справиться, и многие страны по всему миру уже эксплуатируют энергосистемы с высоким уровнем использования переменной генерирующей мощности. Хорошим примером является Ирландия, которая уже производит более 35% своей электроэнергии за счет берегового ветра. Как и Монголия, Ирландия имеет очень мало взаимосвязей с другими странами и поэтому в основном вынуждена балансировать свою энергосистему в одиночку.

Соседи Монголии по региону в Центральной Азии, такие как Узбекистан, быстро продвигаются вперед в развитии ветровых и солнечных фотоэлектрических мощностей. Узбекистан запустил программы аукционов по возобновляемой энергии и успешно заключил контракты на новые мощности по очень конкурентоспособным тарифам. Узбекистан стремится развивать 7 ГВТ солнечной энергии и 5 ГВТ ветровой мощности к 2030 году с целью удовлетворения 25% своих потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии к тому времени.

Австралия, которая, как и Монголия, сталкивается с проблемами больших расстояний между возобновляемыми источниками энергии и сетью и сильной зависимостью от энергии, работающей на угле, находится на пути к достижению цели по обеспечению 82% потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников к 2030 году. Сегодня на возобновляемые источники энергии приходится, по оценкам, 36% от общего объема производства электроэнергии в Австралии по сравнению всего с 17% в 2017 году.

Заключение

Монголия сейчас находится на перепутье, где у нее есть возможность использовать возобновляемые источники энергии и стать активным сторонником устойчивого развития. Монголия ратифицировала международные конвенции, такие как Парижское соглашение, юридически обязательный международный документ по изменению климата, и поставила перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов на 22,7% к 2030 году. Создание благоприятной правовой и нормативной базы для инвестирования в возобновляемые источники энергии является ключевой частью выполнения этих обязательств.

Все страны сталкиваются с проблемой перехода к углеродной нейтральности в качестве долгосрочного императива. Подобный переход, конечно, не происходит в одночасье. Уголь может оставаться важным источником энергии для Монголии, но его перспективы ограничены, в то время как за возобновляемыми источниками энергии - будущее. Использование возобновляемых источников энергии соответствует традиционным ценностям Монголии - бережному отношению к природе. У Монголии есть уникальная возможность стать лидером в области устойчивого развития, привлечь инвестиции и стать образцом для других стран региона, сочетающего уважение к природе и борьбу с изменением климата с инвестированием в содействие процветанию и здоровью людей.

В заключение, инвестиции в возобновляемые источники энергии для Монголии выгодны с разных точек зрения. Это принесло бы пользу окружающей среде и народу Монголии, а также экономике, энергетической безопасности и независимости. Потенциал есть, но его необходимо использовать и извлечь выгоду. Это начинание, которое партнеры Монголии по развитию готовы поддержать, чтобы обеспечить более яркое, здоровое и процветающее будущее для грядущих поколений.

Нижеподписавшийся список партнеров Монголии по переходу на возобновляемые источники энергии

Посольство Австралии

Посольство Чешской Республики

Делегация Европейского Союза

Посольство Франции

Посольство Германии

Посольство Венгрии

Посольство Японии

Швейцарское бюро сотрудничества и консульское агентство

Посольство Соединенного Королевства

Посольство Соединенных Штатов

Азиатский банк развития

Европейский банк реконструкции и развития

Программа развития ООН

Офис постоянного координатора Организации Объединенных Наций

Всемирный банк

источник: EEAS

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения