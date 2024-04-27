В США заявили о попытках Китая повлиять на предстоящие американские президентские выборы

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о попытках Китая повлиять на предстоящие американские президентские выборы и вмешаться в них. Об этом пишет издание CNN.

Как рассказал Блинкен, США хотят убедиться, что подобные действия будут пресечены. Этот вопрос обсуждался во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, уточнил господин Блинкен.

«В общем-то, мы видим свидетельства попыток повлиять и, возможно, вмешаться. Любое вмешательство Китая в наши выборы — это одна из тех вещей, за которыми мы очень внимательно следим, и это совершенно неприемлемо для нас, поэтому я хотел убедиться, что на этот раз они услышали наши слова»,— сказал госсекретарь в интервью CNN.

С 24 по 26 апреля Энтони Блинкен находился с рабочим визитом в Китае. Он провел переговоры с главой МИД КНР Ван И и Си Цзиньпином. Господин Си на встрече заявил о необходимости выстроить партнерские отношения между США и Китаем, а не вести недобросовестную конкуренцию.