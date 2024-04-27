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Десятки торнадо пронеслись по США. Видео

CentralAsia (KZ) -  Метеорологическая служба США зарегистрировала не менее 59 торнадо, которые пронеслись по территории нескольких американских штатов, сообщает Fox.

Одним из наиболее пострадавших оказался город Омаха в Небраске, где повреждены и разрушены сотни домов и других объектов, несколько человек пострадали, о жертвах не сообщается, передает AP.

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