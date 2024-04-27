Десятки торнадо пронеслись по США. Видео
- Казахстан, происшествия
- 15:02, 27 апреля 2024
- Просмотров: 3285
CentralAsia (KZ) - Метеорологическая служба США зарегистрировала не менее 59 торнадо, которые пронеслись по территории нескольких американских штатов, сообщает Fox.
Одним из наиболее пострадавших оказался город Омаха в Небраске, где повреждены и разрушены сотни домов и других объектов, несколько человек пострадали, о жертвах не сообщается, передает AP.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения