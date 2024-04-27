Визит Эрдогана в США перенесли

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - МИД Турции подтвердил перенос визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, диалог Анкары и Вашингтона продолжается.

Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя турецких властей, запланированный на 9 мая визит Эрдогана в США был отложен. США ожидают визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако к настоящему времени стороны не смогли согласовать сроки такой поездки, заявил в пятницу представитель Белого дома.

«Запланированный на 9 мая визит господина президента (Тайипа Эрдогана ) в США был перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках. Диалог на высоком уровне между Турцией и США будет продолжен»,- заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.