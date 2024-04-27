Reuters: В США разрабатывают новый самолет «Судного дня»

CentralAsia (KZ) -

Военно-воздушные силы США заключили контракт с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation на $13 млрд на разработку самолета «Судного дня», который придет на смену устаревающему Е-4В, сообщает Reuters.

«Проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревшие самолеты 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу, сообщил представитель ВВС в своем заявлении», — передали в публикации.

Отмечается, что новый самолет будет оснащен реактивным двигателем, который усилят и модифицируют в соответствии с военными требованиями.

В материале говорится, что работы будут завершены в 2036 году.

Самолет Е-4В, модернизированный гражданский пассажирский Boeing 747-200, используется для перевозки министра обороны США, однако он спроектирован как командный пункт и может выдержать ядерный взрыв, уточнили в агентстве.

При этом в публикации напомнили, что срок его службы истечет в начале 2030-х годов.

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