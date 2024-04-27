Пропалестинские студенты заблокировали кампус престижного университета в Париже

CentralAsia (CA) - Во Франции десятки пропалестински настроенных студентов 26 апреля заняли центральное здание кампуса Парижского института политических исследований, известного как Sciences Po. Об этом сообщает Euronews.

Студенты выразили солидарность с пропалестинскими акциями протеста в Колумбийском университете в Нью-Йорке и других кампусах США. Протестующие, собравшиеся у окон здания, скандировали лозунги и вывешивали плакаты с надписью «Мы все палестинцы».

Большинство студентов согласились уйти после обсуждений с руководством, но небольшая группа студентов осталась. По сообщениям французских СМИ, позже той же ночью их вывезла полиция.

В заявлении университета говорится, что оно «решительно осуждает эти действия студентов, которые препятствуют нормальному функционированию учебного заведения и наказывают студентов, преподавателей и сотрудников Sciences Po».

В заявлении говорится, что в оккупированном здании находилось около 60 протестующих и что администраторы встретились со студенческой делегацией, «чтобы попытаться найти выход из этой ситуации путем диалога».