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В Норвегии мужчину оштрафовали за беспокойства моржа

CentralAsia (CA) -  Туриста в норвежском Шпицбергене оштрафовали на тыс. долларов за то, что он побеспокоил моржа, приблизившись к нему. Об этом сообщает газета VG.

«Он приблизился к моржу, чтобы его сфотографировать... В результате инцидента мужчина был оштрафован на 12,5 тысячи норвежских крон», - пишет издание.

Отмечается, что, приблизившись к лежащему на льдине моржу, мужчина нарушил закон об охране окружающей среды Шпицбергена. В нем, в частности, говорится, что перемещения на архипелаге не должны вызывать излишнего беспокойства у животных.

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