В Москве арестовали 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

CentralAsia (CA) - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу гражданина Таджикистана Д.К., задержанного по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает «Интерфакс».

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

По версии следствия, Курбонов обеспечивал других фигурантов дела деньгами и средствами связи. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК).

Джумахон Курбонов стал 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Ранее в рамках дела о теракте арестовали четверых предполагаемых террористов, а также тех, кто, по версии следствия, им помогал. В результате теракта в «Крокусе», по официальным данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали.