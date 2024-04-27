Ведущие пловцы мира готовят иск против WADA
- Азия и мир, спорт
- 23:22, 27 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Ведущие пловцы мира хотят подать многомиллионный коллективный иск против Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за допуска к Олимпийским играм в Токио спортсменов из Китая, которые были уличены в применении допинга.
Издание NYT по итогам совместного расследования вместе с ARD сообщило, что в январе 2021 года в образцах проб китайских атлетов был выявлен триметазидин, пишет The Times.
WADA умолчало об этом и не применило к ним никаких санкций, допустив к участию в Играх в Токио.
Сейчас спортсмены ведут переговоры с юристами и спортивными функционерами. Они также заручились финансовой поддержкой на случай, если дело дойдет до суда.
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