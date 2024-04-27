экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ведущие пловцы мира готовят иск против WADA
// Turmush

CentralAsia (CA) -  Ведущие пловцы мира хотят подать многомиллионный коллективный иск против Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за допуска к Олимпийским играм в Токио спортсменов из Китая, которые были уличены в применении допинга.

Издание NYT по итогам совместного расследования вместе с ARD сообщило, что в январе 2021 года в образцах проб китайских атлетов был выявлен триметазидин, пишет The Times.

WADA умолчало об этом и не применило к ним никаких санкций, допустив к участию в Играх в Токио.

Сейчас спортсмены ведут переговоры с юристами и спортивными функционерами. Они также заручились финансовой поддержкой на случай, если дело дойдет до суда.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com