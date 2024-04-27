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В России предлагают сократить пребывание иностранцев до 90 дней

CentralAsia (CA) -  Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который сокращает срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года и вводит режим высылки нелегальных мигрантов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В настоящий момент иностранные граждане могут находиться в стране без визы 180 дней в год.

Режим высылки, как сказано в пояснительной записке к документу, будут устанавливать в отношении иностранцев, которые не имеют права находиться на территории России. Это может быть связано с истечением срока законного пребывания в стране, аннулированием разрешения на временное проживание или вида на жительства, а также с совершением правонарушения.

«Планируется, что вышеназванные изменения не только помогут усилить контроль за нахождением иностранных граждан на территории РФ, но и будут мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус на территории РФ»,— уточнили депутаты в пояснении к законопроекту.

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