Ученые назвали профессии, которые могут привести к деменции

CentralAsia (CA) - Ученые из государственного Норвежского института общественного здравоохранения обнаружили связь между трудовой деятельностью человека и риском развития деменции в преклонном возрасте.

Исследование опубликовано в научном журнале Neurology.

Как показал анализ, представители интеллектуальных профессий реже страдают от легких когнитивных нарушений и с меньшей вероятностью впадают в деменцию после 70 лет. Обратная ситуация наблюдается среди тех, кто занят монотонным трудом, не требующим больших умственных усилий.

В исследовании приняли участие в общей сложности 9930 норвежцев в возрасте от 70 до 105 лет. Ученые использовали данные норвежского административного реестра для отслеживания профессиональной истории каждого участника. Они собрали информацию о деятельности, которой занимался каждый участник в разные моменты жизни — особенно в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет.

В ходе эксперимента все испытуемые были разделены на четыре группы в соответствии с количеством рутины и уровнем интеллектуальной нагрузки на работе. Выяснилось, что чем ниже уровень интенсивности рутинных задач, тем меньше шансы развития деменции. Следовательно, чем больше в работе человека интеллектуального подтекста, тем ниже его шансы столкнуться с деменцией после 70 лет.

Так в первую группу (минимальный уровень интенсивности) попали «преподаватели начального образования» и «преподаватели среднего образования». Во вторую группу (все еще низкая интенсивность рутинных задач) в основном попали медсестры и люди, которые ухаживали за другими: сиделки, няни и т.д.

Для остальных двух уровней риски развития деменции значительно выше. Так на третьем уровне оказались «продавцы в магазинах и другие продавцы», а также «помощники медсестер и помощники по уходу». Такая работа предполагает высокий уровень рутины и вместе с тем не может похвастаться большим количеством интеллектуальных задач.

Наконец, четвертая группа. Работники из нее находится в наибольшей опасности. В эту группу попали «ассистенты и уборщицы в конторах и других учреждениях» и «почтальоны и сортировщики».